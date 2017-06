Starzach Gesteigerte Naherholung

Starzach-Wachendorf. Sein umtriebiges Mitglied Hermann Faiß hat das marode Bänkle direkt am Waldesrand im Wachendorfer Gewann Beulenberg am heiligen Wald, kurz vor dem Abstieg ins Starzeltal, in Eigenregie durch ein neues Bänkle ersetzt. Rund 40 Arbeitsstunden hat er dafür aufgebracht.

Das vorhergehende Modell – er hat es vor Jahren im Sperrmüll in Bierlingen entdeckt und gerettet – war inzwischen morsch geworden und ist zusammen gebrochen. "Jetzt ist es endlich wieder so weit, dass man sich bei den Wanderungen unter der Schatten spendenden Eiche ausruhen kann", so die Vorsitzende des Wanderclubs, Bärbel Zug, die aus diesem Anlass mit Mitgliedern und Wanderfreunden eine kleine Einweihungsfete an Ort und Stelle organisierte.

Wunderschöner Ausblick auf die Schwäbische Alb