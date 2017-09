Starzach Einblicke in die vielfältigen Aufgaben

Starzach (ab). Die 88 Teilnehmer waren am vergangenen Donnerstag mit zwei Bussen so frühzeitig auf dem Gelände des Landtagsgebäudes in Stuttgart eingetroffen, dass noch vor dem Besuchstermin im Landtag in der warmen Herbstsonne ein kleiner Bummel über den Schlossplatz möglich war.

Im Bürger- und Medienzentrum wurden die Starzacher zunächst über das Gebäude selbst informiert: Nach einer gründlichen Sanierung erstrahlt das denkmalgeschützte Landtagsgebäude, eingeweiht 1961, in neuem Glanz und wurde energetisch und baulich modernisiert und es gab Einblicke in verschiedene Räume. Gespannt waren die Ausflügler dann auf den jetzt mit 12 Lichtkegeln und 36 Lichtzylindern im Dach hellen Plenarsaal. Hier durften die Starzacher sogar auf den Sitzen der Parlamentarier Platz nehmen und erhielten vom stellvertretenden Landtagspräsidenten Wilfried Klenk (CDU) (seine "rechte Hand" ist Brunhild Steinmetz aus Wachendorf) Einblicke in die vielfältigen Aufgaben, seine Zusammensetzung und die politischen Entscheidungen der Volksvertreter: "Wir Parlamentarier wollen Ihr Interesse und Verständnis für politische Vorgänge wecken und Ansehen und Vertrauen gewinnen und die Distanz zwischen Bevölkerung und Politik abbauen."

Dann gab es interessante Informationen und Wissenswertes unter anderem über die Fraktionen, die Sitzordnung in der 16. Wahlperiode, die Opposition, Ausschüsse und das Etatrecht des Parlaments. Am Schluss kamen auch die Starzacher noch zu Wort, und Bürgermeister Thomas Noé, der prompt seine auf dem Rednerpult vorgegebene Redezeit überschritt, bedankte sich bei Wilfried Klenk mit einem kleinen Geschenk.