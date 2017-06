Starzach Beste Kicker kommen aus dem "Onderdorf"

Zum einen fand der dritte Bierlinger Straßencup statt. Damit einher ging das Vereinsfest. Schon am Freitag startete der Jugendraumcup mit zehn Mannschaften und danach stieg die Cocktail Party.

Auftakt mit dem Jugendraumcup

Am Samstag feierten die Jacky-Dancers in einer Countrynight ihr fünfjähriges Bestehen. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Straßencups mit anschließendem Elfmeterschießen. Am Sonntagnachmittag führten die Kinderturnkinder ihre Übungen unter Leitung von Angelika Amann vor, und an allen Tagen war die Hüpfburg stark frequentiert.