St. Georgen-Peterzell. Zwei Stimmen, zwei Gitarren, Querflöte und Bluesharp – das sind "Two Voices". Am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr sind die beiden Musiker erstmals auf dem Antik-Hof im Brunnendobel, Peterzell, zu Gast. Auch mit ihrem neuen Programm zeigen sie ungebremste Spielfreude und großen Spaß am Live-Auftritt. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen.