St. Georgen Zwei neue Rekorde beim Anbaden

St. Georgen. Etwas verspätet erfolgte das diesjährige, von der DLRG organisierte, Anbaden am Klosterweiher. Dafür konnte die Veranstaltung gleich zwei Rekorde für sich verbuchen. Der Klosterweiher war mit über 23 Grad so warm wie nie zuvor beim Anbaden. Als einen Grund für die hohen Temperaturen vermutet Michael Racke, der Vorsitzende des DLRG-Ortsvereins, den Biber. Der habe oberhalb des Klosterweihers flache Seen aufgestaut in denen sich das Wasser schneller erwärme.