St. Georgen Zum Abschluss ein Sprung ins kalte Wasser

Mit dem Abschluss des Nasstauchens geht für die Taucher langsam auch ein erfolgreiches Vereinsjahr zu Ende. Neben einem Einsteigertauchkurs, wurden in diesem Jahr auch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten für das Tauchen im Bereich Orientierung und Gruppenführung angeboten.

Zwei engagierte Vereinsmitglieder haben im Oktober auf Fuerteventura erfolgreich die Prüfung zum Tauchlehrer abgelegt. Mit ihrer neu erlangten Qualifikation, unterstützen sie den Verein aktiv im Bereich der Ausbildung.

Durch die aktive Kinder- und Jugendarbeit in unserem Verein, ist in den letzten Jahren der Anteil an jungen Mitgliedern deutlich angestiegen. In verschiedenen Ausbildungsstufen können die Kinder neben dem Schwimmen auch Schnorcheln erlernen als Grundlage für die spätere Tauchausbildung. Ebenfalls wurde es den Kindern ermöglicht bei Schnuppertauchgängen im Hallenbad das Atmen unter Wasser kennenzulernen. Nach den Richtlinien des Deutschen Tauchsportverbandes dürfen Kinder ab acht Jahren ihre ersten Tauchgänge im Hallenbad absolvieren.