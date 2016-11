St. Georgen Wunschbaum wird bald aufgestellt

St. Georgen. Was ist zu tun, um einerseits zu helfen und andererseits einen Wunsch erfüllt zu bekommen? Menschen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht, erhalten die Möglichkeit Wunschkarten auszufüllen. Diese können im Anschluss im Rathaus zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten an der Pforte abgeben werden. Die Wunschkarten erhält man in den Beratungsstellen der Diakonie und Caritas sowie in der Wirkstatt. Pro Person ist nur eine Wunschkarte möglich.

Die Karten werden anonym ab 21. November am Weihnachtsbaum im Rathaus – dem Wunschbaum – aufgehängt. Bis zum 2. Dezember haben die Geschenkpaten die Möglichkeit, eine oder mehrere Wunschkarten vom Baum abzuhängen und entsprechend ein Geschenk zu besorgen.

Der Geschenkpate hat die Karte zuvor bei der Zentrale zu registrieren. Somit ist sichergestellt, dass jedes Präsent auch gekauft und den Betroffenen eine Freude bereitet werden kann.