St. Georgen Wintersport-Nachwuchs hilft fleißig mit

Deren Leiter, Robert Schlipf, zeigte sich mit dem Angebot sehr zufrieden. Erstaunlich sei, dass vor allem im Langlaufbereich viel angeboten werde. Der sei sehr beratungsintensiv. Zwar gebe es auch viel Ware im Snowboardbereich, die Nachfrage lasse inzwischen aber etwas nach.

Neben Ski in verschiedensten Varianten gab es auch Anderes, was zum Wintersport gehört, beispielsweise Schutzkleidung, Helme oder Schlittschuhe. Gern in Anspruch genommen wurde der Einstellservice von Sport Weiß aus Obereschach.

Die Mitglieder der Abteilung standen mit Tipps und Ratschlägen zur Seite. Sie hatten sich extra für den Brettlemarkt auf den neuesten Standgebracht, was grundsätzliche Empfehlungen zur Ausrüstung angeht.