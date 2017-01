St. Georgen "Weibliche Vorbilder in der IT fehlen"

Ob als Entwicklerin, Beraterin, Projektleiterin oder Managerin – in einem IT-Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Tätigkeiten für technikinteressierte Mädchen. Bei der GFT-Rallye quer durch verschiedene Abteilungen haben die Mädchen Gelegenheit, mit GFT Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen und den Arbeitsalltag in einem international agierenden Unternehmen kennenzulernen.

"Es ist mir persönlich wichtig, Mädchen für die Informationstechnologie zu begeistern. Die Branche bietet interessante und vollkommen unterschätzte Karriereperspektiven. Das Image, dass IT langweilig ist und IT-Spezialisten bleichgesichtige Nerds sind, hält sich hartnäckig. Für junge Frauen, die sich am Ende ihrer Schulzeit für einen Beruf entscheiden müssen, gibt es leider erst wenige weibliche Vorbilder aus der IT-Branche. Mit der Teilnahme am Girls‘ Day möchten wir zeigen, welche interessanten Zukunftsperspektiven die rasant fortschreitende Digitalisierung gerade für Mädchen bietet und wie abwechslungsreich eine Tätigkeit in dieser Branche sein kann", meint Maria Dietz, Schirmherrin des Girls’ Day, die auch mit St. Georgen und dem hier ansässigen Technologiezentrum verbunden ist.

Seit 2001 öffnen Unternehmen und Hochschulen am Mädchen-Zukunftstag, dem Girls‘ Day, ihre Türen für Schülerinnen ab Klasse 5, um ihnen praktische Einblicke in Berufsfelder zu gewähren, in denen Frauen bislang noch eher selten anzutreffen sind: Technik, IT, Handwerk und Naturwissenschaften.

Weitere Informationen: www.girls-day.de