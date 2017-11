St. Georgen Von Maskentänzen und Sterberitualen

St. Georgen. Schlenker besuchte das Königreich Oku im Grasland Kameruns. Den Kontakt hatte der Völkerkundler Hans-Joachim Koloß hergestellt. So gelangen Aufnahmen von Ritualen und Geheimgesellschaften, die selbst der dortigen Bevölkerung unbekannt waren. König und Geheimgesellschaften fürchteten damals bereits, dass es sie und ihre Rituale bald nicht mehr geben würde und wollten sich deshalb noch einmal präsentieren.

Die Befürchtungen waren wohl nicht ganz unbegründet. Selbst vor 40 Jahren war an der zivilisatorische Einfluss spürbar. Denn ursprünglich war es laut Schlenker nur Maskenträgern erlaubt, Gewänder zu tragen. Die Normalbevölkerung habe früher nur einen Schurz getragen, was in den Aufnahmen aber schon nicht mehr der Fall war.

Einer der größten Geheimbünde nannte sich "Kwifon". Der Öffentlichkeit präsentierte er sich als "unheimliche, übernatürliche Kraft", bildete aber die eigentliche Regierung. Selbst der König sei nicht absolut und allmächtig, sondern von "Kwifon" abhängig, hieß es im Film.