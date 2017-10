St. Georgen Vom Rechenknecht zum schnellen Superhirn

Er habe sein Abitur in einer Zeit ohne Computer gemacht, so der Elektroingenieur. Beim ersten Kontakt damit sei er begeistert gewesen. In einem regulären Haushalt gebe es heute 100 bis 200 Computer, vor allem im Auto, aber auch in der Haustechnik oder Unterhaltungsgeräten. Computer beeinflussten unser Leben und Gehirn. Denn erwiesen sei, dass man Dinge schneller vergesse, die man über Google suche, sagt der Referent.

Erste Hilfsmittel wie den Zehnerübertrag beim Rechnen erfand der um 1490 geborene Bergbauingenieur Adam Ries. Der deutsche Astronom Wilhelm Schickard konstruierte 1623 die erste Rechenmaschine. Visionäre waren ab 1720 Charles Babbage oder Ada Lovelace, die den Begriff des Algorithmus erfand, also dessen, was heute Programme ausmacht. Alan Turing konstruierte in den 1930er Jahren eine Maschine, die codierte Nachrichten der Nazis entschlüsselte. Den ersten richtigen Computer, Z3, baute Konrad Zuse in den 1930er Jahrenn im Wohnzimmer seiner Eltern.

Mechanische Geräte nutzten Zahnräder mit null bis neun Zähnen oder Staffelwalzen. Deren Höhepunkt waren Buchungsmaschinen, die es bis in die 1960er Jahre gab. Ein Grund für den Stopp der Entwicklung war laut Ashauer, dass die Mathematik versagte. Zum Beispiel bei der Konstruktion von Flugzeugflügeln hätte man tausende Berechnungen durchführen müssen, was mit den Geräten nicht möglich war. Ein Problem waren auch die großen Datenmengen.