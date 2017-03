St. Georgen (dvs). Beim Bericht "Gottes Hände sind weich, auch wenn seine Wege rau sind" über den Vortrag zum Leben Corrie ten Booms anlässlich des Frauenfrühstücks am Dienstag ist ein sachlicher Fehler unterlaufen. Sie war nicht im Vernichtungslager Grafenhausen (dort befindet sich die Rothaus-Brauerei), sondern in Ravensbrück in Brandenburg als Gefangene.