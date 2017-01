St. Georgen Unbekannter leert Altöl auf Straße

St. Georgen. Merkwürdig kam am Donnerstag gegen 18 Uhr einem Anwohner der Wiesenstraße das Verhalten eines Mannes vor, der mit einem Kanister hantierte. Als der Anwohner nachschauen wollte, flüchtete der Mann in Richtung Weidenbächlestraße und verschwand dort in der Dunkelheit.

Auf der Straße hinterließ er Altölspuren. Der Anwohner verständigte die Polizei und entsorgte die Ölreste selbst. Den Ordnungshütern beschrieb er den Kanister-Mann als dunkel gekleidet, klein und stabil.

Wegen einer Straßenverunreinigung wurde die Feuerwehr am Samstag auf die Seebauernhöhe gerufen. Die Einsatzkräfte mussten eine Ölspur binden. Diese begann im Bereich Schwarzwaldstraße/Belchenweg/Feldbergstraße, führte über die Hiesemicheleshöhe und vorbei an Langenschiltach auf die Hutneck. Sie reichte bis in den Ortenaukreis hinein.