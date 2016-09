St. Georgen Über Polynesien

St. Georgen. In der Vortragsreihe "Interessantes aus der Welt" präsentiert der Dokumentarfilmer Hermann Schlenker am Donnerstag, 22. September, ab 19 Uhr im Forum am Bahnhof (FAB) an der Industriestraße 7 Eindrücke seiner Reise um die Welt. Dabei verbrachte er die längste Zeit auf dem abgelegenen Nuguria-Atoll im Südpazifik.