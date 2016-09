St. Georgen Über Drehleiter in die Klinik

St. GeorgenDafür rückte sie mit drei Fahrzeugen in die Gerwigstraße aus. Diese wurde im oberen Bereich gesperrt und die Drehleiter ausgefahren. Mit Korb und Spezialtrage konnte die Patientin aus dem zweiten Obergeschoss in die Gerwigstraße gehoben werden. Mit dem Rettungswagen ging es weiter in die Klinik.

Der Rettungsdienst fordert zur Unterstützung bei medizinischen Notfällen immer wieder die Drehleiter DLK 23-12 der Feuerwehr an. Wenn schwer erkrankte und nicht gehfähige Personen aus engen Gebäuden gerettet werden müssen, werden diese mit Hilfe der Krankentragenhalterung am Rettungskorb der Drehleiter sicher und schonend zu Boden transportiert. In der Regel rückt – wie diesen Samstag – zusätzlich noch ein Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 aus, um das Rettungsdienstpersonal und die Drehleiterbesatzung beim Tragen und Umlagern des Patienten zu unterstützen.