St. Georgen Trotz sengender Hitze kommt es zu 218 Spielen

Zum Kennenlernen startete eine kleine Gruppe zur gemeinsamen Wanderung ins Hagenmoos/Engele nach Peterzell, mit Führung durch das neu erbaute Produktionswerk.

Bei einem gemütlichen Grillabend auf der Clubanlage begrüßte die Turnierteilnehmer der Personalleiter Wolfgang Beyer. Da die Vierermannschaften gelost wurden und feststand, dass aus diesem Turnier keine einzelnen Sieger hervorgehen würden, entschied der Personalleiter spontan, dass für jedes ausgetragene Spiel zehn Euro der Katharinenhöhe in Schönwald zugute kommen sollten. Somit war der Ansporn groß und die Turnierteilnehmer spielten, trotz sengender Hitze, in 30 Doppel-Matchen insgesamt 218 Spiele und damit insgesamt 2180 Euro in die Spendenkasse ein.

Den Turnierabschluss bildete der gemeinsame "Toskanische Abend" mit Büfett und südlichen Wetterbedingungen auf der Terrasse der Clubanlage.