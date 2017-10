St. Georgen Strafbare Beiträge in Kauf genommen

Schwarzwald-Baar-Kreis/Stuttgart. Welche Rolle spielte der 29-jährige Fachinformatiker bei Altermedia? Welche Motive gab es, die rechtsgerichtete Plattform zu betreiben? Und inwieweit war ihm dabei die Strafbarkeit bekannt?

Unter dem Vorsitz von Richter Herbert Anderer fand am Donnerstag die Vernehmung des Angeklagten K. statt, der sich wegen Volksverhetzung und Gründung einer kriminellen Vereinigung verantworten muss. Er gilt, zusammen mit der 49-jährigen Jutta V. aus Nordrhein-Westfalen, als Rädelsführer der Vereinigung und somit als Schlüsselfigur.

Ruhig, sachlich und in gewählter Sprache beantwortete K., der als einer der führenden Köpfe der Neonazi-Szene gilt, wohl überlegt die Fragen, die ihm am vierten Verhandlungstag gestellt wurden. Doch die Äußerungen sorgten nicht nur beim Vorsitzenden, sondern auch bei Prozessbeobachtern teilweise für Stirnrunzeln. So sah K. die Plattform als "Sprachrohr für jene, die sonst kein Gehör finden" – und zwar vor allem vor dem Hintergrund der Meinungsfreiheit. "Sowohl links als auch rechts", konkretisierte der Angeklagte hierbei, welche politischen Äußerungen hierzu zählen. Doch wie kam es dann, dass in den Regeln der Neonazi-Plattform der Ausschluss von "Andersdenkenden" formuliert war? "Das ist eine gute Frage", antwortete der 29-Jährige auf Nachfrage des Vorsitzenden.