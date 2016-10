St. Georgen Stolze 17 Zentimeter misst die größte Knolle

Dabei gab es zahlreiche Aktionen rund um die "tolle Knolle". Angefangen bei der schmackhaften Kartoffelsuppe über Pellkartoffeln mit Quark bis hin zu Kartoffelpuffern reichte die Spanne der Angebote. Die Kinder genossen das Märchen vom Kartoffelkönig es gab für sie "Kartoffelpreise" aus Marzipan für die größte und schwerste, die kleinste und die witzigste Kartoffel.

Die größte hatte Emma mitgebracht, sie war stolze 17 Zentimeter lang. Nicht ganz so lang, dafür aber sehr schwer war Lauras Kartoffel – 626 Gramm brachte sie auf die Waage.

Andreas hatte dafür die kleinste mitgebracht, gerade mal fünf Millimeter ausmachte.

Witzige gab es gleich zwei: Matthis, hatte aus einer gewöhnlichen Kartoffel eine Strandurlaubskartoffel gemacht, während Kemal eine natürlich gewachsene Doppelkartoffel in Herzform präsentierte.

Doch auch die Einrichtung selbst sollte nicht ganz ohne Preis bleiben, denn Heike Hagen und ihr Team hatten sich in den Augen von Edith Kirner, ihres Zeichens Koordinatorin am Landwirtschaftsamt Donaueschingen für Bewusste Kinderernährung (BeKi) und von Barbara Roser, die als Beki-Fachfrau Kindergärten betreut, in besonderer Weise für eine gesunde und bewusste Ernährung der Kinder verdient gemacht. "Eine gesunde Ernährung unserer Schützlinge passt auch hervorragend in unser Profil", wusste Heike Hagen anzumerken. Somit erhielt die Kindertagesstätte ein Zertifikat für die pädagogische Arbeit mit den Kindern, Zusammenarbeit mit Eltern und den Blick über den Tellerrand. Es gilt nun drei Jahre, die Standards zu halten.