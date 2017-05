St. Georgen Stadtentwicklung lebt vom Mitmachen

"Die Stadt lebt vom Mitmachen" so Bürgermeister Michael Rieger, der zum Mitdenken und Mitmachen einlud. Frage sei, wo St. Georgen 2030 stehen solle. Sehr vieles sei schon in Bewegung, über Vorschläge von Bürgern freue er sich aber weiter. Die könnten sich zudem im Kleinen einbringen. Die Stadt sei die Summe aller Bürger. Jeder der hier einen Euro investiere, tue etwas für deren Werterhalt. Rieger erinnerte an Projekte wie die Sanierung von Rathaus und Tiefgarage.

Als Gründe für das Entwicklungskonzept nannte Dörte Meinerling vom Büro Planbar hoch drei Trends wie eine ältere und buntere Gesellschaft, neue Mobilitätsformen und Freizeitverhalten oder Ressourcenmanagement. Innenstädte mit kurzen Wegen würden verstärkt wiederentdeckt. St. Georgen sei typisch für eine Zeit, in der wichtige Funktionen wie Schulen nach außen verlagert wurden. Das Konzept betrachte alle Bereiche im Zusammenhang, es sei Entscheidungs- und Handlungsgrundlage für den Gemeinderat. Es gehe um das Miteinander von Arbeit und Umwelt, Generationen und Nationen sowie Tradition und Fortschritt.

Sie erinnerte an den Planungsprozess mit Gemeinderatsklausur, Bürgerwerkstätten oder der Bürgerumfrage. Geschätzt wurden dabei überdurchschnittliche Lebensverhältnisse und die Nähe zu Naturraum, bemängelt aber die reizlose, nicht barrierefreie Stadtmitte ohne Begegnungsmöglichkeiten oder dass Qualitäten St. Georgens in der Region fast gänzlich unbekannt sind.