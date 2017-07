St. Georgen Stadt erhält Mittel für Mehrzweckhalle

St. Georgen (nmk). Die Stadt St. Georgen hat aus dem Ausgleichsstock für Investitionen in den Gemeinden 300 000 Euro erhalten. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, soll das Geld für die energetische Sanierung der Außenfassade der Mehrzweckhalle in Peterzell genutzt werden. Der Verteilungsausschuss für den Ausgleichsstock beim Regierungspräsidium Freiburg hat über 22 Millionen Euro an finanzschwache Kommunen im Regierungsbezirk Freiburg verteilt. Insgesamt fließen aus dem Ausgleichsstock 2,2 Millionen Euro in den Schwarzwald-Baar-Kreis. Neben der Stadt St. Georgen erhalten auch Bad Dürrheim, Gütenbach, Niedereschach und Triberg Finanzmittel.