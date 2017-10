St. Georgen Seit 165 Jahren ist "A. Maier" erfolgreich

Ende der 1950-er Jahre kam eine Kunststoffspritzerei, 1989 ein Reinraum. Lichtsimulationen sorgen dafür, dass Zeiger, mittlerweile Designerobjekte, schon im Planungsstadium realitätsgetreu dargestellt werden können.

Geprägt war und ist die Firmengeschichte vom Drang zur Automatisation, auch bei der Fertigung von Teilen für die Handyindustrie. Maier zeigte Fotos von komplizierten Fertigungsmaschinen die zum Teil in Eigenregie gefertigt wurden.

Die Firma zeichne Tradition, Verlässlichkeit und Beständigkeit aus, sodas Unternehmen Zeiger, die es schon vor 30 bis 40 Jahren gab. Trotzdem ist die Firma modern und auf Zukunft eingestellt. Die neueste Errungenschaft ist eine Anlage, um Kunststoffprodukten ein metallisches Aussehen zu geben. Beständigkeit gebe es auch bei Kundentreue. "Die Firma A. Maier will am Standort in St. Georgen festhalten", versicherte Achim Mann.

Geliefert werde in 40 Länder. Trotz TFT-Displays in Autos sei er guter Hoffnung, dass die Zeiger von A. Maier auch in zehn bis 20 Jahren gebraucht werden. Die machten etwa 50 Prozent des Geschäftes aus. Daneben produziere das Unternehmen technische Teile wie Gehäuse für Windkraftanlagen oder Steckverbinder für Waschmaschinen und Kühlschränke.