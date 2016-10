St. Georgen Professionelle Showtime

St. Georgen. Unter dem Titel "Ein Stückchen Weisheit fürs Leben" hatten Schüler und Lehrer Märchen modern aufbereitet.

Musikalisch begrüßt wurden die Gäste in der Stadthalle von Dozent und Konzertgitarrist Igor Revjakin. Das erste Märchen stammte aus den englischen "Canterbury Tales" und erzählte von einem König der "in einem Meer von Einsamkeit" schwamm und wissen wollte, was Frauen wirklich wollen und was Liebe ist. Der mit der Beantwortung beauftragte Jüngling holte sich im Publikum Rat.

Um ein Katzenhaus ging es in einem jüdischen Märchen. Allerdings gab es darin auch anderes Getier wie Schweine, Stiere oder einen Gockel. Die Akteure hauchten den Tieren Leben ein, tänzelten leichtfüßig über die Bühne oder wälzten sich genüsslich auf den Tischen. Das Ganze endete in einem ziemlichen Tohuwabohu, als die Irrungen und Wirrungen der Liebe ans Licht kamen. Am Ende musste eine kostümierte Feuerwehr die Situation beruhigen. Auch eine kleine Jonglagenummer war Teil der Darbietung.