St. Georgen Nachwuchs schiebt 24 Stunden lang Dienst

Zu Beginn wurde das Organisatorische besprochen und das Quartier aufgeschlagen. Die 17 Mann (und Frau) starke Truppe wurde zunächst in verschiedenen Dingen unterwiesen. Es gab viele Trockenübungen. Am Samstagnachmittag gab’s Alarm: Feuer auf dem Marktplatz. Mit zwei Tanklöschfahrzeugen und dem Mannschaftstransportwagen rückte die Truppe an und fand einen Palettenstapel im Vollbrand vor.

Zwei Atemschutztrupps (ohne Masken und mit einem selbst gebastelten Lufttank) wurden eingesetzt, die Schläuche ausgerollt und zunächst die Gebäude mit einem Wasservorhang geschützt, bevor der gezielte Löschangriff aus zwei Strahlrohren das Feuer in kurzer Zeit erlöschen ließ. Um ein Wieder-Aufflammen zu verhindern, hielten die zwei Löschtrupps noch eine Weile energisch drauf, bis auch die letzte Glut ertränkt war. Im Anschluss räumten sie nicht nur das verwendete Gerät und die Schläuche auf, vielmehr sorgten sie auch dafür, dass der Marktplatz so verlassen wurde, wie er vor dem Brand aussah: Wellig, aber sauber. Von Bürgermeister Michael Rieger gab es höchstes Lob – auch für die Kameraden, die neben ihrer Tätigkeit in der Feuerwehr auch noch viel Zeit für den Nachwuchs opfere.

Anschließend ging es zurück ins Gerätehaus, wo Kaba, Kaffee und Kuchen warteten, bevor es dann wieder "ans Eingemachte" ging. Es wurden Unterrichtseinheiten sowie Fahrzeug- und Gerätekunde abgehalten. Am Abend kam die Kameradschaft bei einem gemeinsamen Spieleabend nicht zu kurz.