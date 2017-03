St. Georgen Morgenröte bringt "Farbe ins Leben"

St. Georgen-Langenschiltach. Hans-Günter Götz meinte zu Beginn: "Ihr Besuch hier ist rekordverdächtig", denn alle Plätze waren belegt, selbst auf der Orgelempore saßen Interessierte. Götz und seine Frau Gisela organisieren alles rund um die Spenden. Burkhard Rudat, der Leiter dieser Hilfsorganisation, erwähnte, dass bereits seit 40 Jahren Betroffenen geholfen wird. 33 Mitarbeiter kümmern sich in den "Vergessenen Dörfern" am Ende der Welt hauptsächlich um Kinder aus oft durch Alkohol zerrütteten Verhältnissen. Es sind aber auch alte Leute, denen oft selbst das Holz fehlt, um eine warme Stube zu haben. Denen liefern sie gespaltenes Holz. In der "Villa Sonnenschein" gibt es eine Suppenküche, in der einmal am Tag eine warme Mahlzeit ausgegeben wird. Kinder erhalten eine Brotbox, in der sich etwas Essbares für abends und zum Frühstück befindet. Den geschundenen kleinen Seelen wird geholfen, ihr Selbstwertgefühl zu entfalten. Da wird für Mädchen in Prinzessinnenkleidern ein festlicher Abend gegeben. Oder ein Mädchen ist so stolz darüber, dass es das erste Mal im Leben ein hübsches Kleid kaufen darf. Oft sind es auch einfach Streicheleinheiten der Mitarbeiter, die das Leben etwas Bunter machen.

Hilfsorganisation ist ein Hoffnungsträger

Die Musikgruppe "Soruschka" heißt übersetzt Morgenröte. Das Thema für ihre Tournee in diesem Jahr lautet "Farbe ins Leben bringen". Wera, Darina, Sweta und Lena tragen leuchtende T-Shirts und bringen singend die frohe Botschaft in die Kirche. Damit erreichen sie trotz allem Elend Hoffnung und Zuversicht. Sweta und Lena berichten aus ihrem Alltag, wie die Kinder zu ihnen gekommen sind und was sie zuvor erlebt haben.