St. Georgen Mitglieder meist mit Wurzeln in Bergstadt

Er spielt gemeinsam mit seinen Solistenkollegen vom Radio-Sinfoieorchester des SWR Mozarts Sinfonia Concertante und das Konzert für Fagott und Orchester.

Das Schwarzwald Kammerorchester, im Jahre 2008 als Festivalorchester um die St. Georgener Musikerfamilie Dönneweg gegründet, besteht aus führenden Mitgliedern der verschiedener deutschen Kulturorchester, größtenteils mit St. Georgener Wurzeln oder freundschaftlichen Verbindungen zur Bergstadt. Dem Ideal des Streichquartetts folgend, hat das junge Ensemble einen gleichsam transparenten und prägnanten Orchesterklang entwickelt, dem man die Verbundenheit der Musiker untereinander durchaus anhört. Obgleich die Urheberschaft nicht eindeutig ist, schrieb Wolfgang Amadeus Mozart die Sinfonia Concertante für vier Solobläser und Orchester wohl im Jahre 1778 in Paris.

Vier Jahre zuvor, im Alter von 18 Jahren komponierte er in Salzburg das Fagottkonzert in B-Dur, wohl das bedeutendste Stück der Fagottliteratur. Es ist sein erstes Solowerk für Bläser und in der Tradition Antonio Vivaldis "dreisätzig" angelegt.