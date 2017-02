St. Georgen Marktplatz am Morgen bereits sauber

St. Georgen. "Es hat alles bestens geklappt", bilanzierte gestern auf Anfrage Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste im Rathaus. Er saß gemeinsam mit Feuerwehrkommandant Christoph Kleiner und Michael Müller vom Roten Kreuz im Lagezentrum im Feuerwehrgerätehaus.

Am Morgen waren noch Nacharbeiten bei den Absperrungen erforderlich. So mancher Verkehrsteilnehmer missachtete vor allem die Durchfahrtsverbote oder Halteverbotsschilder. Die Organisatoren bekamen aber auch dies in den Griff. Die Flut der ankommenden Busse war so ebenfalls nicht erwartet worden. Zwar hatte die Narrenzunft in ihrer Ausschreibung genaue Hinweise auf Parkmöglichkeiten veröffentlicht. Vermutlich kamen diese aber nicht bei allen Busfahrern an.

Die Feuerwehr war als Ordnungskraft mit zahlreichen Mitgliedern im Einsatz. Das Rote Kreuz bot 13 Kräfte auf, die immer wieder beschäftigt wurden. Dabei ging es aber mehr oder weniger um Kleinigkeiten.