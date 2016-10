St. Georgen Mann von Zug erfasst und getötet

Der Zug war von Villingen kommend in Richtung St. Georgen unterwegs. Im Bereich des Bahnübergangs Unterkirnach 2 direkt an der Gemarkungsgrenze von Unterkirnach und Stockburg fährt er normalerweise 130 Stundenkilometer. Als der Lokführer den Mann sah, löste er sofort eine Notbremsung aus. Als der Personenzug nach wenigen hundert Metern gleich nach der Stockburger Mühle zum Stehen kam, war der Mann tot.

Es handelt sich um einen 54-Jährigen aus Dauchingen bei Schwenningen. Fremdverschulden ist nach derzeitgen Erkenntnissen auszuschließen. Im Zug befinden sich 120 Reisende, die vom Zugpersonal informiert wurden und betreut werden. Auch eine Notärztin ist durch die Waggons gegangen. Eine Weiterfahrt ist erst möglich, wenn ein Ersatzlokführer eintrifft. Dieser ist normalerweise in Villingen stationiert, an diesem Tag aber ausnahmsweise in Singen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Der betroffene Bahnübergang ist gesperrt. Die Feuerwehr aus Stockburg und St. Georgen ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, ebenso Notarzt und ein Rettungswagen des Roten Kreuzes.