St. Georgen Langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet

Seit Oktober 1992 ist Nediljko Miskovic als städtischer Arbeiter im Bauhof im Bereich der Straßenbaukolonne und im Waldfriedhof eingestellt. Miskovic war zuvor als Hilfsarbeiter für Verkabelung beim Tiefbauunternehmen Willi Müller in Triberg tätig. Die Berufsausbildung in der Berufssparte "Hydraulik" absolvierte er in Jugoslawien. Auch er durfte die Urkunde für seine 25-jährige Dienstzeit im öffentlichen Dienst entgegennehmen. Nach zwölfjähriger Tätigkeit als Leiter des Stadtbauamtes ist Reinhard Wacker seit 1. Oktober im wohlverdienten Ruhestand. Nach dem Grundwehrdienst begann er 1975 sein Studium im Bereich Bauingenieurswesen an der Technischen Hochschule Karlsruhe. Im Anschluss daran war er ab 1983 bei einem Prüfingenieur für Baustatik in Offenburg beschäftigt, bevor er im Oktober 1988 als Bausachverständiger zur Stadt Hechingen in den öffentlichen Dienst wechselte. Später wurde er dort Abteilungsleiter im Hochbau. Ein weiterer Sprung in der Karriereleiter war der Wechsel im Juli 1995 als Leiter des Stadtbauamtes bei der Stadt Isny im Allgäu, bevor er im Oktober 2005 Stadtbaumeister bei der Stadt St. Georgen wurde.

Auch Biberbeauftragter

Im Gemeinderats wurde Reinhard Wacker ebenfalls offiziell verabschiedet. Bürgermeister Rieger und Joachim Kleiner, stellvertretend für alle Räte, sprachen ihren Dank aus. Wacker liebte die Vielseitigkeit des Berufs. Neben den "Wonnen eines Biberbeauftragten" war er an zahlreichen großen und kleinen Projekten beteiligt. Hierzu zählten unter anderem die Sanierung des Hallenbades, der Bahnhofstraße sowie des Bärenplatzes, der Abriss des alten Krankenhauses und des ehemaligen Heinemann-Areals mit dem anschließenden Neubau des Edeka-Marktes mit Stadtterrasse in der Innenstadt.

Auch die Windkraft, zahlreiche Bebauungspläne, Kanalbau in den Ortsteilen oder die energetische Sanierung der Robert-Gerwig-Schule zählten dazu. Unter der Amtszeit Wackers wurde die Innenstadtentwicklung stark vorangetrieben.