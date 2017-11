St. Georgen Kunsthandwerkermarkt im Deutschen Haus

Für den nahenden Advent waren prachtvolle Gestecke mit haltbarem künstlichen Tannenreisig gleich am Eingang zu bestaunen. Auch floristischer Wand- und Raumschmuck gehörte dazu. Aus Holz gefertigte Übertöpfe und Vogelhäuschen waren nebenan zu sehen.

Kirsten Heinzmann und ihre Schwester Britta Richter boten Lichtertüten an. Mit einem Teelicht versehen erzeugen diese eine heimelige Atmosphäre. Begehrt waren zudem ihre individuellen Motivkarten. Zugunsten des Umbaus der Taborkirche sind Wecker jeder Art und Größe angefertigt worden. Am Stand fiel die Wahl nicht leicht. Das Café Bohnenheld bot Holzaufhänger mit Sprüchen, Adventskalender und zu Magneten umfunktionierte Kronkorken. Petra Haas vom Geflügelhof hatte verschiedene Liköre und Mischgetränke im Angebot. Am Samstag gab es außerdem Holzofenbrot vom Brigacher Backhiesle.

Schon von Weitem leuchteten auf der Bühne die Farben der bunten Tagesdecken von Kirstin Ploetz. Sie hat mehr als drei Monate daran gearbeitet. Bei ihr waren auch aus bunten Stoffen gefertigte Spielzeuge für Babys und Kleinkinder zu bekommen. So mancher Besucher probierte, die ausgelegte Kette mit Stoffdreiecken zu einem Greifball mit zwölf Segmenten zusammenzubasteln. Verzweifeln brauchte niemand, Ploetz lieferte die bebilderte Gebrauchsanleitung gleich mit. Für die kalte Jahreszeit fertigte Maddalena La Torre Stulpen, Stirnbänder und Schals. An weiteren Ständen waren Modeschmuck sowie Sterne und Herzen aus Holz zu haben.