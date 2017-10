St. Georgen Kunst des Strählens auf bayerisch

So mit "Knedl & Kraut", die "lachlederne Wirtshausmusi". boten. Drei Musiker mit dem Hang zum "Derblecken", wohl mit dem fastnächtlichen Brauch des Strählens vergleichbar. Sie brachten den Brauch in Form der "Gstanzl-Musi" auch in den Schwarzwald, wo ihre Lieder und ihre Texte Lachsalven im Publikum auslösten.

Nicht umsonst wurde Toni Bart 1996 Weltmeister auf der diatonischen Harmonika, seine absolute Virtuosität brachte auch ein Mitglied der Tennenbronner Knöpflespieler zum Schwärmen. "Mir san die oanzige Stubenmusi, di wos ihre oagene Stubn mitbringt", klärte der Partenkirchner Bartl das Publikum auf.

Defiliermarsch eröffnet