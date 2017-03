St. Georgen Küchenmanufaktur Zeyko Möbelwerk insolvent

Alle Gesellschaften wollen die Möglichkeiten des Insolvenzrechts zur Sanierung aktiv nutzen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Hubert Ampferl aus Nürnberg bestellt.

Die Zeiler Möbelwerk GmbH & Co. KG, die Zeyko Möbelwerk GmbH & Co. KG sowie die Nolff Möbelwerk GmbH & Co. KG haben sich auf die Fertigung von innovativen Küchenlösungen im Premiumsektor spezialisiert. Die Marken allmilmö, Zeyko und Nolff haben internationale Bekanntheit für Küchen höchster Qualität erlangt, so der vorläufige Insolvenzverwalter.

"Die Insolvenzantragstellung hat keine Auswirkungen auf den laufenden Geschäftsbetrieb", betonte Ampferl, der die Arbeit vor Ort aufgenommen hat.