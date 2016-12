St. Georgen Junger Britin gefällt es hier

St. Georgen-Brigach . Cara Pinder-Emery ist seit September als "Volunteer" an der Freien Schule tätig. Bis Weihnachten arbeitet die 21-Jährige aus Lancaster dort. Für eine Freundin, die eigentlich hätte kommen sollen, ist die Engländerin eingesprungen. Auch, weil ihr die Landschaft im Schwarzwald so gut gefalle. "I love the forest" – zu Deutsch: ich liebe den Wald – schwärmt sie.

Pinder-Emery hat den Europäischen Freiwilligendienst, der über das EU-Programm "Erasmus+" gefördert wird, als gute Möglichkeit gesehen, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Und, um eine andere Kultur kennenzulernen sowie eine kleine Klasse zu unterrichten. Das Gemeinschaftsgefühl und Miteinander der Menschen hier gefalle ihr sehr gut. Die Ferienzeit der Kinder habe sie genutzt, um den Schwarzwald und Städte wie Freiburg, Stuttgart oder Villingen zu erkunden. Dort habe ihr die Architektur der Gebäude sehr imponiert, sagt sie.

Im Sommer hat sie ihr Studium der Sprachwissenschaften an der Lancaster University abgeschlossen. Dort habe sie viel über Sprache gelernt, erzählt sie. Über Grammatik, wie Sprache im Gehirn funktioniere, wie sie benutzt und eingesetzt werde und über eine Menge über die Geschichte der Sprache.