St. Georgen. Etwa 500 neue Betreuungsverfahren werden im Bereich des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen jährlich bearbeitet. Am Dienstag, 18. Oktober, um 19 Uhr findet im großen Sitzungssaal des Rathauses in St. Georgen ein Informationsabend über die gesetzliche Betreuung, die den früheren Vormund ersetzt hat, statt. Richter Christian Ludin, seit 2012 am Amtsgericht Villingen-Schwenningen für Betreuungs- und Insolvenzverfahren zuständig, informiert über die Gründe für die Anordnung einer Betreuung, wie sie ausgestaltet wird, über das Verfahren, welches für die Einrichtung der Betreuung nötig ist. Veranstalter ist der Arbeitskreises psychische Erkrankungen.