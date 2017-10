St. Georgen Hinter jedem Paket ein guter Gedanke

St. Georgen-Peterzell. Zumal die Diskrepanz zwischen Arm und Reich in den Herbsttagen vor Weihnachten nicht größer sein kann: In den Geschäften stapeln sich bereits seit Wochen Lebkuchen und Stollen, Wunschlisten für den Gabentisch werden abgearbeitet – auf der anderen Seite stellen sich Menschen vielerorts für eine warme Mahlzeit vor den Suppenküchen an.

Mit einer einfachen Idee Bedürftigen eine Freude bereiten

Doch nicht überall geraten Not und Leid in der vorweihnachtlichen Hektik in Vergessenheit. Seit vielen Jahren erreichen mit der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" aus Deutschland und dem deutschsprachigen Umland Millionen liebevoll gepackte Pakete Kinder und zaubern ein Leuchten in deren Augen.