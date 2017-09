St. Georgen Helfer präsentieren technische Möglichkeiten

Beim Roten Kreuz konnten sich Gäste unter anderem an der Reanimation einer Puppe versuchen oder "Blaulichtwasser" probieren. In einem Zelt wurde das Einsatzmaterial präsentiert. Die Gruppe engagiert sich unter anderem bei Wachdiensten bei Veranstaltungen, bei Rettungsübungen und der Unterstützung des Rettungsdienstes durch das Helfer-vor-Ort-System.

Beeindruckend bei der DLRG waren nicht nur Taucherausrüstungen oder das vereinseigene Rettungsboot. Die Gruppe führte mehrmals die Evakuierung von Personen per Seilwinde aus dem oberen Stockwerk der Schule vor. Das kann laut Thomas Schwanenberger bei Überschwemmungen nötig sein, wenn man anders gar nicht mehr an die zu rettenden Personen herankommt. Die DLRG-Ortsgruppe hält nicht nur Schwimmkurse und Wachdienste an Seen ab, sondern ist auch beim Katastrophenschutz oder der Suche und Bergung vermisster Personen in Gewässern aktiv.

Weniger ernst, aber genauso unterhaltsam, war das von der DLRG angebotene Angelspiel für kleinere Besucher.