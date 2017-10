St. Georgen Hauchzarte Klänge begeistern Zuhörer

Das 17-köpfige Ensemble zog die Besucher von Beginn an mit hauchzarten Klängen in ihren Bann. Virtuos gespielt wurden unter anderem eine Ouvertüre von Georg Philipp Telemann, die Suite Nr. 2 für Zupfinstrumente, Op. 31 von Konrad Wölki oder "The Song Of Japanese Autumn" von Yasuo Kuwahara. Scheuerle an der Altlaute sowie Karin und Monika Schlayer an Tenorlauten bot unter anderem drei Lautentrios altenglischer Komponisten.

Das Konzert war durchaus abwechslungsreich. Mal gab es andächtig-getragene Melodien, mal munter-lebenslustige. Das wirkte hier und da wie Lieder während einer Andacht, ein andermal wehte ein Hauch mittelalterlicher Klänge durch den Raum. Den Zuhörern jedenfalls gefiel die Darbietung und sie sparten nicht mit Applaus.

Ende November gibt es eine Veranstaltung mit dem Titel "Lieben Sie Mozart". Sie ist eine Fortsetzung der im letzten Jahr mit Brahms begonnenen Reihe. Neben Stücken von Mozart werden auch Briefe und Berichte aus seiner Periode vorgelesen.