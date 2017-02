St. Georgen Großer Tag für Flecklehäs und Co.

Königsfeld. 42 Zünfte und Musikgruppen aus Baden und Württemberg haben ihr Kommen zugesagt.Allein neun Gruppierungen kommen aus Villingen-Schwenningen. Auch alle Zünfte aus der Gesamtgemeinde sind vertreten. Der bunte Zug der Narren geht über die Hermann-Volandstraße, der Friedrichstraße bis in die Gartenstraße. Für die Bewirtung sorgen Vereine aus der Gesamtgemeinde an ihren Ständen.Kaffee und Kuchen gibt es im Vereinsheim in der Veilstrasse. Entlang der Umzugsstrecke und an den Aufstellungspunkten besteht am Sonntag Parkverbot. Die Rotwald-Deifel hoffen hier auf Verständnis bei Anlieger, Einwohner und Gästen.