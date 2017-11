St. Georgen Grabpflege rückt in den Hintergrund

St. Georgen. "Normale" Urnengräber sind auf dem Waldfriedhof von Anfang an ausgewiesen. Diese benötigen gegenüber den Erdgräbern viel weniger Platz. Beide Gräber-Arten müssen regelmäßig gepflegt oder gar zusätzlich in der warmen Jahreszeit fast täglich gegossen werden. In seltenen Fällen werden die Flächen auch mit Grabplatten komplett abgedeckt.

Keine Großfamilien mehr

Nach wie vor bieten Gärtnereien ihre Dienste an. Doch nicht jeder will oder kann sich das leisten. Die Zeiten der Großfamilien sind längst vorbei. Selbst wenn kein direkter Nachfahre da war, gab es immer Verwandte, die sich um die letzte Ruhestätte kümmerten. Heute ziehen viele junge Menschen wegen der Ausbildung oder der Arbeit weg. Wegen langer Anfahrtswege oder Zeitmangels rückt da ein Grab schnell in den Hintergrund. Bei den Stelen entfällt jegliche Art von Pflege durch die Angehörigen. Selbst das Ablegen von Blumen ist hier eigentlich untersagt. Es ist kein Wunder, wenn sich heu te so viele für diese Grablösung entscheiden.