St. Georgen "Gott vollendet das Leben des Verstorbenen"

St.Georgen. "Der Tod verändert das Leben derer, die zurückbleiben", sagt Benedikt Müller. Er ist Pastoralreferent der katholischen Kirche St. Georg. Als Seelsorger ist er für Menschen da, die jemanden "verloren" haben. Er habe schon oft erlebt, dass der Tod für das Leben, das wir geschenkt bekommen haben, dankbar mache.

Dennoch bestätigt er: "Die Beschäftigung mit dem Tod ist unangenehm." Es komme im Leben zwar immer wieder vor, dass Menschen Abschied nehmen oder Dinge loslassen müssten – aber eben nicht mit dieser endgültigen Realität, die der Tod mit sich bringe. "Man hat es nicht selbst in der Hand", sagt er. Den Menschen falle es oft schwer, die Tatsache, dass das Leben begrenzt ist, zu akzeptieren.

Auch der evangelische Pfarrer Roland Scharfenberg wird in seinem Amt immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Als persönlicher Sterbebegleiter ist er schon mit vielen Menschen den Weg bis zum Tod mitgegangen. "Das geht immer auch zu Herzen und nicht spurlos an einem vorbei", gibt der Pfarrer der Peterzeller Petrusgemeinde zu. Er spricht viel mit den Sterbenden, liest ihnen oft aus der Bibel vor. Es gehöre aber auch dazu, zuzuhören, was den Menschen auf dem Herzen liegt, ihnen Trost mitzugeben und Worte des Glaubens auszusprechen.