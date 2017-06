St. Georgen. Der Obst- und Gartenbauverein lädt am Samstag, 24. Juni, Mitglieder und auch Gäste zum Ausflug nach Friedrichshafen am Bodensee ein. Der Bus startet um 7 Uhr. Nach rund zweistündiger Fahrt erreichen die Ausflügler ihr erstes Ziel. Dort bleibt bis 12.20 Uhr Zeit zur freien Gestaltung. Neben dem Zeppelinmuseum an der Anlegestelle werden dann die Fahrausweise für die Schifffahrt verteilt. Das Schiff legt um 12.35 Uhr ab und bringt die Gartenfreunde über Langenargen, Kressbronn, Nonnenhorn, Wasserburg und Lindau ins österreichische Bregenz. In der bekannten Festspielstadt unter dem Pfänder ist ein Spaziergang durch den Stadtgarten (rund ein Kilometer) zur Seebühne mit dem Bühnenbild für die Oper Carmen vorgesehen. Gegen 17 Uhr werden die Teilnehmer aus dem Schwarzwald die Heimfahrt antreten. Mit einem Abendessen im Gasthaus Engel in Brigach soll der Tag ausklingen. Anmeldungen bei Hilde Neininger, Telefon 07724/9 10 80.