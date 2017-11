St. Georgen Freude kommt aus Schuhkarton

Ein gewöhnlicher Schuhkarton wird mit Geschenkpapier beklebt und mit nützlichen Dingen gefüllt. Die Kinder in den Empfängerländern des ehemaligen Ostblocks freuen sich über Hygieneartikel wie Zahnbürste und Zahnpasta, parfümfreie Seife, Haarbürste oder Kamm. Große Freude bereiten Schulsachen oder Spielzeug, aber auch Schal und Mütze und natürlich, Vollmilchschokolade, Bonbons oder Traubenzucker, das alles sollte mindestens bis März haltbar sein.

Ganz wichtig ist, dass aufgrund der strengen Einfuhr- und Zollbestimmungen nur neue oder neuwertige Waren und keine gelatinehaltigen Süßigkeiten wie Gummibärchen importiert werden dürfen. Den Schuhkarton bringt man dann zusammen mit einer erbetenen "Reisegeld-Spende" von acht Euro zur Deckung aller Nebenkosten (einschließlich Versicherung, Zoll und Transport) zu einer Sammelstellen. Wer mithelfen möchte, aber im Aktionszeitraum kein Päckchen packen kann, hat die Möglichkeit "Päckchen-Pate" zu werden: Sie können die Transportkosten für ein oder mehrere Päckchen übernehmen, das ohne Reisespende abgegeben wurde.

Die Aktion läuft noch bis zum 15. November. Broschüren gibt’s bei Solveig Trautwein in der Gärtnerei, Hagenmoosstraße 11 in Peterzell (07725/72 53). Sie ist auch Ansprechpartnerin für weitere Informationen. Abgabemöglichkeiten bestehen auch im Hotel Kammerer, St. Georgen (klingeln), in Königsfeld bei Waltraud Werner, Buchenbergerstraße 5 (07725/ 91 93 81), in Mönchweiler bei Dagmar Gogolock, Friedhofstraße 14 (07721/8 78 72 42), in Schönwald bei Claudia Masny, Robert-Gerwig-Straße 24 (07722/26 92). In Schonach ist Ingrid Schyle zuständig, die Abgabestelle ist im Schuhhaus Hettich, Hauptstraße 5.