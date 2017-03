St. Georgen Eine Schnupperstunde ist jederzeit möglich

Auch für Kinderchöre möglich

Anmeldungen sind auch für die Kinderchöre in St. Georgen, Schonach und Furtwangen möglich. Viele Kinder aus den Musikvereinen werden in der Musikschule ausgebildet. Für die mit der Musikschule kooperierenden Vereine sind ebenfalls Anmeldungen möglich. Die Geschäftsstelle der Jugendmusikschule ist für An meldungen unter 07724/49 68 oder per E-Mail jms@jugend musikschulen.de zu erreichen.

Weitere Informationen: www.jugendmusikschulen.de