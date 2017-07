St. Georgen EGT stellt Weichen für die Zukunft

Was die Aufteilung des Gebäudes betrifft, so soll im Sockel eine Produktionshalle der Aquavilla GmbH untergebracht werden. "Wir haben für die Eigenwasserversorgungsanlagen derzeit eine hohe Nachfrage – dort werden wir die dafür benötigten Behälter herstellen", so der Vorstandsvorsitzende. Darüber hinaus solle sich dort zukünftig auch eine Ausbildungswerkstatt der EGT-Gebäudetechnik befinden, die sich auf elektronisch technische Gebäudeausrüstung spezialisiert hat, und die mittlerweile als Zugpferd der Unternehmensgruppe angesehen wird.

Im Erdgeschoss plane man die Unterbringung eines Showrooms zu verschiedenen Energiethemen sowie Verwaltungsräume von Aquavilla. In zwei der darüber liegenden Geschosse werden sich zukünftig die Büros der EGT-Gebäudetechnik befinden. Kastner: "Ganz oben planen wir Konferenzräume, die auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden können." Insgesamt hätten in dem Gebäude 80 Mitarbeiter Platz.

Doch nicht nur die Optik, sondern insbesondere die Energieeffizienz des Gebäudes sollen herausstechen. An der Fassade sind deshalb orange und blau gefärbte Photovoltaikanlagen angebracht. Zudem ist geplant das Bürogebäude in Holzbauweise zu errichten. "Damit hätten wir auch das Thema Nachhaltigkeit abgedeckt." So soll es möglich sein, das Objekt – abgesehen von der Produktionsstätte im Sockel aus Beton – in vier Wochen hochzuziehen, und das auch im Winterhalbjahr.

Hier seien allerdings planungstechnisch noch Abstimmungen hinsichtlich der Statik und des Brandschutzes notwendig. Um das Projekt endgültig auf den Weg bringen zu können, werde man nächste Woche das Thema im Gemeinderat in St. Georgen behandeln. "Die Stadt sieht den Neubau aber als sehr positiv an, auch von Bürgermeister Michael Rieger haben wir die volle Unterstützung", freut sich der Vorstandsvorsitzende.

Mit den ersten Arbeiten soll bereits in den kommenden Wochen begonnen werden. Hierzu wird ein altes Wohngebäude auf dem Gelände abgerissen. Bis Winter könnte die Halle aus Beton stehen. Im Winterhalbjahr plane man mit dem Bau des hölzernen Gebäudes. "Unsere Weihnachtsfeier im Jahr 2018 wollen wir im neuen Gebäude feiern", so Kastner. Er hofft, dass alles glatt läuft.