St. Georgen Discounter Norma schließt vorläufig

In der ehemaligen Dual-Kantine gegenüber dem Bahnhof befand sich für kürzere Zeit ein No-Name-Discounter, später ein Penny-Markt. Ein "Kalter Blitz" machte das Gebäude unbrauchbar. Heute befindet sich in diesem Bereich das M&M-Gebäude. Entlang der Industriestraße haben sich mehrere Lebensmittelmärkte angesiedelt. Ein Neubau entstand im westlichen Teil für einen Minimal-Markt, der zum Rewe-Markt umfirmiert wurde. Aldi zog von der Innenstadt (Untergeschoss im früheren Kaufhaus Raff) in die östliche Industriestraße, baute in direkter Nachbarschaft ein noch größeres Gebäude und überließ den Altbestand der Zentralgenossenschaft (ZG). In der Nachbarschaft siedelte auch Lidl an, der seine Anfänge im ehemaligen Gasthaus Löwen hatte (heute Drogeriemarkt Müller). Die Handelskette baut derzeit an der Industriestraße West einen weit größeren Komplex für sich.

Für das ehemalige Haller-Areal an der Bahnhofstraße interessierte sich ebenfalls eine Discounter-Kette. Hier schob der Gemeinderat einen Riegel vor, um den Einzelhandel in der Innenstadt nicht weiter zu schwächen. Statt eines Handelsgeschäfts wird es dort (unterhalb des ehemaligen Hotels Adler) Wohnbebauung geben.