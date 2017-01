St. Georgen Detlef Kühne: "Passt super zusammen"

Die Liebe Gottes nahe bringen, ist seine Herzens­sache. Mit einem Glaubensgrundkurs möchte er möglichst viele ansprechen. Als Teamplayer will er sich einbringen. Mit Detlef Kühne hat die Freikirchliche evangelische Gemeinde Eben Ezer einen neuen Pastor gefunden.

St. Georgen. Eine Bleibe hat Kühne mit seiner Frau Claudia und den beiden Kindern (fünf und drei) bereits nahe dem Stadtgarten bezogen. Ursprünglich stammt der 45-Jährige aus Marburg/Lahn und ist gelernter Bankkaufmann. Doch schon bald führte ihn der Glaube nach Altensteig/Schwarzwald zur Jüngerschaftsschule "Jugend mit einer Mission". Dort erlernen junge Leute im Alter von 18 bis 35 Jahren in einem dreimonatigen Kurs die Grundlehren des christlichen Glaubens. Drei weitere Monate gehen sie ins Ausland. Detlef Kühne war in Indien und kümmerte sich sozial, diakonisch und missionarisch um Kinder. Als Schüler begann er und blieb als Mitarbeiter. Von 1994 bis 2000 dauerte sein Aufenthalt. Dann wechselte er in den Taunus. In Neuanspach war er in einer evangelischen freien Gemeinde als Jugendreferent tätig. Dann bekleidete er 13 Jahre lang die dortige Pastorenstelle. Das notwendige Rüstzeug erhielt er durch ein Fernstudium an der internationalen "Global University".

Pastoren sollten nicht zu lange in einer Gemeinde bleiben. Es kam der Wunsch nach Neuem auf. "Was Eben Ezer sucht und wir uns wünschen, passt super zusammen," stellte er schon bald fest. Im August bewarb er sich, Ende September besuchte die Familie erstmals St. Georgen. Nach dem gegenseitigen Kennenlernen kam im November die Zusage für eine Festanstellung. Er tritt die Nachfolge von Arne Busch an, der sich nach fünf Jahren beruflich Richtung Pädagogik orientieren will.