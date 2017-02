St. Georgen Besuch im Spukschloss

Motto ist in diesem Jahr "Ein Spukschloss im Schwarzwald". Am Fastnachtssonntag, 26. Februar, beginnt um 10 Uhr die Narrenmesse in der St. Georgskirche. Der Gottesdienst wird von den närrischen Gruppierungen der Bergstadt mitgestaltet. Ein besonderer Höhepunkt wird wieder die gereimte Predigt sein. Abends ab 20 Uhr startet in der Unterkirche der Fastnachtsball mit buntem Programm und Tanzmusik. Am Dienstag, 28. Februar, endet der Reigen der närrischen Veranstaltungen mit der Kinderfasnet. Diese startet um 14 Uhr in der Unterkirche.