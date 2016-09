St. Georgen Beseelter Musik-Mix verzaubert Zuhörer

Diese macht zweifelsohne auch den Ansturm der Besucher aus. Wenn dann noch hervorragende Könner auf ihren Instrumenten spielen und die Sängerinnen eine herrliche Stimme haben, ist ein gelungener Konzertabend garantiert. Es waren sowohl jüngere als auch ältere Besucher gekommen. Wer sich dann und wann ausruhen wollte, nahm einfach auf der Couch im Hintergrund Platz. Direkt vor der Bühne war auch Platz zum Tanzen, und alle waren ständig in Bewegung.

Die Sängerinnen Fola Dada und Eva Leticia Padilla sorgten mit ihrem enormen Einsatz sowohl gesanglich als auch mit ihrer Präsenz dafür, dass die Stimmung kochte. Gregor Jenne unterstützte die Sängerinnen mit seinem Gesang und die Band mit seiner Gitarre.

Nach jedem Solo ein Applaus

Obi Jenne als Leiter und am Schlagzeug, Ull Möck am Piano, Klaus Graf am Saxofon und Beni Jud mit Kontrabass und Gesang sorgten für Stimmung. Nach jedem Solo erhielt der jeweilige Musiker Zwischenapplaus. Klassiker des Funk und Soul, des Jazz und des Blues bescherten unvergessliche Momente.

Von Aretha Franklin über Prince bis zu Stevie Wonder waren bekannte Stücke zu hören. Auch wenn im nächsten Jahr noch mehr Besucher kommen möchten, sollte diese Lokalität nicht verlassen werden – die stimmungsvolle Umgebung würde fehlen.