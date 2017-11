St. Georgen Becken im Hallenbad wegen Legionellen gesperrt

Bürgermeister Michael Rieger ließ am Dienstag wissen: "Das Kinder- und das Nichtschwimmerbecken sind bis auf weiteres geschlossen. Wir haben ein Problem mit Legionellen." Während das Ergebnis einer Wasserprobe aus den Becken noch ausstehe, sei in den Filtern der Anlage im Hallenbad eine erhöhte Bakterien-Konzentration festgestellt worden, sagte ein sichtlich niedergeschlagener Bürgermeister.

Auffälligkeiten bei Routine-Untersuchung

Dazu Bauamtsleiter Alexander Tröndle: "Wir haben bei vergangenen routinemäßigen Kontrollen ein erhöhtes Legionellen-Vorkommen in den Kinder- und Nichtschwimmerbecken festgestellt. Versuche das in den Griff zu bekommen zeigten aber keine Wirkung. Nach Prüfung der gesamten Anlage traten in der Filteranlage die deutlich erhöhten Werte auf."