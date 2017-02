St. Georgen Baulust und Industrie sind Chancen für Zukunft

Eichenlaub lobte das gute Arbeiten im Werbekreis. Bei der vergangenen Zusammenkunft war die Gaststätte beinahe zu klein. Die Mitglieder können zu allen Treffen gerne dazu kommen.

Eichenlaub informierte zudem über die weiteren Termine. Momentan laufe eine Aktion zum Valentinstag. Am 7. April sei eine Oster-Einkaufsnacht geplant, am 20. und 21. Mai die Frühjahrsmesse und am 21. und 22. Juli die Schlemmertage, verbunden mit einer langen Nacht und Essen.

Beim Naturparkmarkt am 17. September ist verkaufsoffener Sonntag, sowie am 1. Dezember die "Nacht der 1000 Lichter". Da der verkaufslange Abend im Dezember gut angekommen ist, wird dieser am 21. Dezember unter dem Motto "Weihnachtseinkauf" wieder stattfinden.

Einige Geschäfte am Rosenmontag geöffnet

Henninger stellte fest, dass in St. Georgen viel passiert. Der Bärenplatz sei hervorragend und die Sanierung des Marktplatzes werde wohl im Jahr 2019 beginnen. Weiter meinte Henninger: "Wir haben eine tolle Industrie vor Ort und gebaut wird momentan auch viel. Das sind Chancen für die Zukunft."

Da am Rosenmontag kein Fasnetsumzug ist, haben dennoch einige Geschäfte geöffnet, da viele an diesem Tag Urlaub haben und einkaufen möchten. Eichenlaub fragte zum Schluss in die Runde, ob das Weihnachtsgewinnspiel weiter angeboten werden soll und erhielt breite Zustimmung von den Anwesenden.