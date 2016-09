St. Georgen Auf nächste Tage sehr gespannt

Als Sprecher der Gäste aus der finnischen Partnerstadt bestätigte Gemeindedirektor Erkki Paloniemi die außergewöhnlich gute Harmonie in der Partnerschaft. Er und seine Begleiter freuten sich ebenfalls schon lange vor dem Termin auf ein Wiedersehen. "Wir sind sehr gespannt, was in den nächsten Tagen alles passiert", versicherte er. Verschmitzt verkündete Michael Rieger, dass er das von Cheforganisatorin Melanie Reinl ausgearbeitete Programm natürlich nicht im Vorhinein offenbaren werde.

Gestern bekamen die Gäste aus Südfinnland schon am ersten Tag nach ihrer Ankunft eine Fülle an Eindrücken geboten. Bereits um 9 Uhr zeigte ihnen der Bürgermeister im Rahmen einer Fahrt durch St. Georgen all das, was inzwischen passiert und was geplant ist sowie die Stadt voran bringen soll.

Am Nachmittag entpuppte sich eine Rundfahrt in Ihringen am Kaiserstuhl mit Traktor und Anhänger als erstes Highlight. Die über einstündige Tour durch die Weinberge mit anschließender Weinprobe und zünftigem Vesper war für die Gäste ein ganz besonderes Erlebnis, das sie sehr genossen.

Nicht verraten werden darf, dass die Gäste heute nach Tübingen entführt werden und ihnen neben einer Stadtbesichtigung auch eine Stocherkahnfahrt auf dem Neckar bevorsteht. Am Sonntag können die Gäste während einer Fahrt mit der "Sauschwänzlebahn" ganz besondere Eindrücke gewinnen, bevor sie am Montag von Zürich aus wieder in ihre Heimat fliegen.